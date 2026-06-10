イランのドンヤマリ・スポーツ相が11日に開幕するサッカーのW杯北中米大会で、イラン代表の試合会場で同国の政府に敵対する動きがあった場合はプレーの中断など試合をボイコットする考えを示したと複数の海外メディアが10日に報じた。同スポーツ相は地元メディア「varzesh3」で「競技場で（イラン政府に敵対する）政治的スローガンが聞こえ次第、チーム関係者が試合を中止することを既にFIFA（国際サッカー連盟）に伝えてある