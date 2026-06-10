◇交流戦日本ハム4ー2DeNA（2026年6月10日エスコンF）日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏内野手（22）が3回に2戦連発となる今季3号先制ソロを放つなど、プロ初の3安打猛打賞をマーク。「昨日ヒットが出て気持ちも楽になりましたし、良いイメージを持ちながら（打席に）入れました」と笑顔で振り返った。4月17日にプロ初昇格も5月21日に抹消となり、2軍で打撃を見直した。それまで生じていた迷いが消え、今月3日に再昇格後