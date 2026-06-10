「西武５−４広島」（１０日、ベルーナドーム）広島が２試合連続となるサヨナラ負け。交流戦は３勝９敗１分けとなり、今季の負け越しが決まった。残り５試合を全勝しても、勝率５割には届かない。交流戦の負け越しは、新井監督が就任して以降、初めて。４−４の延長十回に、高が２死二塁のピンチを招き、長谷川に左前適時打を許した。長谷川は前夜９日に続き、２試合連続のサヨナラ打となった。先発の森は初回に３失点。五