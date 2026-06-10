アメリカの5月の消費者物価指数は前の年の同じ月から4.2％上昇し、3年ぶりに4％を超えました。アメリカ労働省が10日発表した先月（5月）の消費者物価指数は前の年の同じ月に比べて4.2％上昇しました。4％を超えたのは2023年4月以来で、約3年ぶりの高水準です。上昇率は前の月（4月）の3.8％から拡大し、市場の予想通りでした。イランなどをめぐる中東情勢を受け、ガソリン価格の上昇が続いていて、秋に中間選挙を控える中、トラン