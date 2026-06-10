Mリーグ機構は、2026年秋ごろ開催予定の「Mリーグ2026-27シーズン（以下、Mリーグ2026-27）」レギュレーション、今後の日程、ドラフト会議についての発表を行った。■Mリーグ2026-27：選手入れ替え規定閉幕時に2シーズン連続で同一の選手構成且つセミファイナルシリーズに進出できなかった場合、・翌シーズン最低1名の選手を入れ替え、チーム編成を変更すること・自由契約になった選手は、翌シーズンにおいて直前まで所属していた