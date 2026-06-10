バレーボール男子日本代表の西田有志（大阪Ｂ）が、２季ぶりの戦いで大車輪の活躍を見せた。昨季は体づくりに専念するために、代表活動に参加しなかった。今季は２季ぶりに代表活動に参加し、ネーションズリーグ第１週第１戦のウクライナ戦（１０日、中国・臨沂）で先発出場。１本のサービスエースを含むチームトップの１３得点を挙げ、３―０で初陣を白星で飾った。前回大会はフルセットの末にウクライナに敗れた。西田は「