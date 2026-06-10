マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、脳汁をテーマにした体験型フードフェス『脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026』を2026年5月29日（金）から5月31日（日）までの3日間、東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」にて開催。本イベントには、3日間を通じて約13,000人の来場者を数え、盛況のうちに幕を閉じた。○「脳汁横丁2026」はマルハ