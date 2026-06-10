元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、色気漂うショットで、Ｗ杯を現地観戦することを報告した。中川アナは１０日、自身のインスタグラムを更新。「去年の夏はグラビアに挑戦しましたが、今年はサッカー三昧になりそうですＷ杯の生の雰囲気をどうしても味わいたくてプライベートで現地観戦に行くことに加えて、国内でもお仕事で携わらせていただくことになりましたうれしすぎる！」と記し、腰から背中が開いたオフホ