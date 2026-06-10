◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ４―１１中日（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日は、１２安打１１得点と打線が爆発。２４年７月１３日の阪神戦（バンテリンＤ）以来２年ぶりで、井上一樹監督が就任して以降は初めてとなる２ケタ得点で快勝した。連敗を３で止め、借金を１７とした。負ければ、自力優勝が消滅する可能性もある一戦で、ドラゴンズナインが意地を見せた。大幅に組み替えた打線が、初回からつなが