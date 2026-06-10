◆バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１０日、中国）日本（２５―２２、２５―２１、２５―２２）ウクライナバレーボールの国際大会ネーションズリーグ（ＮＬ）で、２大会ぶりのメダル獲得に挑む世界ランク７位の日本は、同１８位のウクライナとの初戦。３―０のストレート勝ちを収め、オポジット・西田有志（大阪Ｂ）は「昨年、ウクライナにはフルセットで負けてしまった。まず１勝目を取る