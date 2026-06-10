１０日、試験会場の北京師範大学第二付属中学で試験を終え、花束を抱えて記念撮影する受験生。（北京＝新華社記者／劉金海）【新華社北京6月10日】中国で10日、全国統一大学入試「高考」が終了した。１０日、試験会場の北京師範大学第二付属中学を後にする受験生たち。（北京＝新華社記者／劉金海）１０日、試験会場の北京師範大学第二付属中学を後にする受験生たち。（北京＝新華社記者／劉金海）１０日、試験会場の嘉積中学（