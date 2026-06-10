日本テレビ水曜ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』最終回では、ルナ（波瑠）と父・英介（石橋凌）の止まっていた関係が、ようやく動き出した。 参考：『銀河の一票』『エラー』『月夜行路』今期ドラマを席巻する“女性バディ”の魅力 小説家を目指していたルナに、英介はかつて「文学では人を救えない」と言い放った。その言葉はルナの中に深く残り、父に認められないまま医大を辞め、家を出るこ