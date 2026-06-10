ＤＤＴ１０日の新宿大会で、ＫＯ―Ｄ１０人タッグ王者で極悪軍「ダムネーションＴ．Ａ」の佐々木大輔、岡谷英樹、ＭＪポー、イルシオン、桜庭大翔組が初防衛に成功した。この日、王者組は「ストレンジ・ラブ・コネクション（ＳＬＣ）」のＭＡＯ、ＫＡＮＯＮ、飯野雄貴、納谷幸男、ビエント・レバンテ組と激突した。試合は攻守が目まぐるしく入れ替わるハイスピードな展開となった。タッグ力を見せつけるＳＬＣに、王者組はラ