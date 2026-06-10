・米国が新たな貿易制限措置を講じた場合、利下げが必要になる可能性があると再表明。 ・経済は供給過剰状態が続くと見込む。 ・現時点で、金利据え置きが両面のリスクのバランスを保つ。 ・ＣＰＩへの紛争の短期的な影響は依然見通している。 ・今後数カ月はＣＰＩが３％前後で推移した後、緩やかに低下を見込む。 ・景気の弱さとＣＰＩ上昇が金融政策上のジレンマ。 ・インフレが継続する場合、連続利上げが必要になる可能