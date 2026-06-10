◆バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１０日、中国）日本（２５―２２、２５―２１、２５―２２）ウクライナバレーボールの男子ネーションズリーグが中国・臨沂で開幕。世界ランク７位の日本は、同１８位のウクライナに３―０のストレート勝ち。初陣を飾り、アウトサイドヒッターの高橋藍は「この第１戦が、スタートにあたって大事な１戦目だったので、難しい状況でも巻き返して勝つことがで