お日柄より節約！ なによりも節約を優先する旦那さん。それに対して、一生に一度の結婚式はケチりたくなかった奥さん。前途多難な結婚生活の始まりです…。>>【まんが】節約夫と結婚したら(ウーマンエキサイト編集部)