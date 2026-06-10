【北京共同】中国に進出する日本企業でつくる中国日本商会の本間哲朗会長は河野洋平元衆院議長の死去を受け「日中の民間経済交流を力強く復活させていくべきだという遺志をしっかりと受け継ぐ」とのコメントを出した。