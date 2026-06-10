10日、衆議院法務委員会において、中道改革連合の西村智奈美議員が、自民党総裁選をめぐる高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑について追及した。【映像】高市総理、「発言撤回」の瞬間（実際の様子）西村議員は、本来取り組む予定だった再審法の質疑を始める前に、誹謗中傷動画作成疑惑に関する先週の予算委員会での質問について確認したいとして、高市総理に質問した。まず「週刊文春」が報じた音声記録について、発言