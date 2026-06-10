ハローキティやマイメロディなど、多くの人気キャラクターを生み出してきたサンリオの体験型展示イベントが7月、東京・新宿で開催されます。「サンリオキャラクターたちが考えた夢のホテル」がテーマの『ホテルフローリア トーキョー』。来場者は、ロビーでルームキーを受け取り、本物の砂を使用したピンクのビーチや色とりどりの花が咲くガーデン、キャラクターたちのお気に入りのアイテムで彩られた客室など、11のテーマで構成さ