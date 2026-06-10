6月6日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、“時計博士ちゃん”小幡昂輝くん（15歳）の古時計修理に密着した。「天国の祖母にもう一度、時計の動く音を聞かせてあげたい」という、依頼者一家の切なる願いのために立ち上がった昂輝くん。過去最高難度といえる修理の結果は…。【映像】依頼者一家と祖母の思い出にホロリ…から一転。芦田愛菜たち思わず大笑いこれまで番組では、昂輝くんの時計修理に4度も密