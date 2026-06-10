イケメン嫌いなんで▶▶この作品を最初から読む親を亡くした姪っ子のメイと、ひとりぼっちだった叔父。「迎えに来たよ」ある日突然一緒に暮らすことになったふたりの、ささやかな日々の物語。同居を始めた頃は5歳だったメイも、今では中学生。学校では美形すぎる叔父の存在が話題で、思春期まっただ中なメイに対して「全然似てないよね」なんて心ない声が聞こえてくることもあります。それでもふたりはお互いのことが大