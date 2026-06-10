中国メディアの観察者網によると、中国バスケットボール協会（CBA）は10日、U18男子中国代表のトレーニングキャンプに参加歴のある李沂沢（リー・イーザー）について、CBA主催大会に年齢を偽って出場していたとして3年間の出場禁止処分を課し、年齢詐称に関わったチームおよび関係者らにも大会記録の取り消しやCBAが管轄する活動への3年間の参加禁止処分などを課すと発表した。李を巡っては、容姿が2022年のU17ユースリーグに湖北