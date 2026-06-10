アメリカの5月の消費者物価指数は4.2%の上昇でした。エネルギー価格の高騰により3年1か月ぶりの高い伸びとなっています。アメリカ労働省が10日に発表した5月の消費者物価指数の伸び率は、去年の同じ月と比べて4.2%でした。これは市場の予想通りの水準でしたが、3年1か月ぶりの高い伸びです。イラン情勢を受けてエネルギー価格が23.5%上昇していて、ガソリンは40.5%、燃油は58.9%の伸びで全体の指数を押し上げました。一方、変動が