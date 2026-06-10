日中韓の６人組グローバルガールズグループ「Ｋｅｐ１ｅｒ」（ケプラー）が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで行われた「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」に出演した。日韓を中心としたアジア文化を世界へ発信する大型国際イベント内で、２日間にわたるライブのトリを務めた。今年３月に韓国、４月に日本で発売したミニアルバム「ＣＲＡＣＫＣＯＤＥ」のタイトル曲「ＫＩＬＬＡ（Ｆａｃｅ