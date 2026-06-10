◆プロボクシング▽５４・０キロ契約８回戦〇坂井優太（ＴＫＯ７回４７秒）ローイラン・サルダール●（１０日、後楽園ホール）日本バンタム級３位・坂井優（２１）＝大橋＝がデビューからの連勝を「８」に伸ばした。元東洋太平洋同級王者のフローイラン・サルダール（３７）＝フィリピン＝を７回に連打し、レフェリーストップでＴＫＯ勝ちした。「前回はあまりよくなかったので、今回はネクストモンスターというところをみせ