「オリックス８−４ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）ヤクルトは、投打の歯車がかみ合わず今季ワーストの６連敗。また悪い流れを払拭することもできなかった。開幕当初から快進撃を続けてきたがパ相手の対戦で苦戦し、交流戦の負け越しが決定した。打線が中盤まで相手先発・曽谷にきりきり舞いさせられた。直球とスライダーなどの変化球ともにキレ、制球力がある左腕に、五回まで完全投球をされて流れをつかめなかった