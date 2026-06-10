女優でタレントのファーストサマーウイカが１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜国際版」（水曜・午後９時）に出演。人気ラーメン店での行列を早々に回避した経験を明かす一幕があった。今回は「世界の女性と大激論」。各国から集まった女性ゲストが「食事のために人気店に行列する日本人が信じられない」という意見で一致すると、「この間、家族とラーメン屋に並んだ時に私は最初の５分ぐらいで『もう無理やな』っ