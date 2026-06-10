◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・松本剛外野手（３２）が「２番・左翼」で２安打１打点１盗塁。６月無敗、６連勝での首位浮上に貢献し「よかったです」とホッと息をついた。価値ある打席を続けた。まずは初回。無死二塁で回ってきた第１打席で追い込まれてから先発左腕・古謝の内角スライダーを逆方向へ。巧みなバットコントロールと状況判断で進塁打の二ゴロを