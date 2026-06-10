◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―２ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）日本ハムの大塚瑠晏内野手が、２戦連発となる先制３号ソロを含む３安打。２戦連発も猛打賞もプロ初となった。３回に先制の右越え３号ソロを放つと、４回は右前打。同点で迎えた７回先頭では中前打で出塁し、勝ち越しのホームを踏んだ。５月には打撃不振で２軍落ちもあったが「前回ファームに落ちたときは少し迷いがあった。その迷い