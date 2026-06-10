◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が今季初の単独首位に浮上。３年ぶりに交流戦勝ち越しを決めた。先発・戸郷翔征投手（２６）が自己最多１４奪三振を記録し、２年ぶりの完封勝利で３勝目。今季２度目の６連勝へと導いた。杉内俊哉投手チーフコーチは戸郷について「やっちゃったね！戸郷はよかった」と声を弾ませ「自信がまたついたんじゃないですかね。元々ああ