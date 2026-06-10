アーセナルが元オリンピック選手をメディカルスタッフとして起用する可能性が浮上しているようだ。9日、イギリス紙『テレグラフ』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。スポーツ医学・パフォーマンス部門の責任者を務めていたザファル・イクバル氏を、現地時間6月1日付で解任したことが報じられたアーセナル。2025−26シーズンは22年ぶりにプレミアリーグを制覇し、チャンピオンズリーグ（CL）で20年ぶりの