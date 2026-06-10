ランニングイベントの参加者と笑顔で交流する鈴木健吾（左）＝10日、横浜市陸上男子マラソンで前日本記録保持者の鈴木健吾が10日、横浜市内で自身が代表を務める会社主催でランニングイベントを行い、20人の参加者とともに汗を流した。プロランナー転向後初の試みに「これまではイベントに呼んでいただく側だったが、楽しく走る時間は自分にとってもすごく貴重な時間だった」と頬を緩めた。ランニングの輪を広げていきたいとの