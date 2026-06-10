クリスタル・パレスは10日、トップチームの選手及び退団する選手のリストをプレミアリーグに提出したと発表し、日本代表MF鎌田大地に対して契約更新のオファーを提示したことも明らかにした。現在29歳の鎌田大地は、2024年7月にラツィオからクリスタル・パレスにフリーで移籍。オリヴァー・グラスナー監督と再びタッグを組むことになった昨季は、公式戦43試合に出場して2ゴール3アシストを記録し、クラブ史上初となるFAカップ