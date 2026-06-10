アメリカの5月の消費者物価指数が10日、発表され、前年同月比で4.2％の上昇でした。伸び率はおよそ3年ぶりの高い水準となっています。アメリカ労働省が10日に発表した5月の消費者物価指数は、前の年の同じ月と比べて4.2％上昇し、市場予想と同じでした。伸び率は4月の3.8％から加速し、2023年4月以来、およそ3年ぶりの高い水準となりました。イラン情勢に伴うエネルギー価格の高騰が引き続き物価を押し上げていて、エネルギー価格