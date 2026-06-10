金沢警察署（資料写真）神奈川県警金沢署は１０日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、藤沢市白旗４丁目、自称非常勤講師の男（５５）を逮捕した。逮捕容疑は、同日午前７時５０分ごろ、上大岡−能見台間を走行中の京急線電車内で、横浜市西区に住む高校２年の女子生徒（１６）の脚などをスマートフォンで撮影した、としている。署によると、男は女子生徒と向かい合って座っていた。能見台駅で下車したところ、女子生徒から連