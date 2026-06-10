エボリューション１０日の新木場大会のエボ女ストロング選手権は、笹村あやめ（３０＝２ＡＷ）がＣｈｉＣｈｉに勝利し第４代王者に輝いた。両者一歩も譲らぬ意地の張り合いは大熱戦に。ＣｈｉＣｈｉの猛攻にさらされた笹村はビッグブーツ３連発からかかと落とし、さらには卍固めで絞られる。しかし、トラースキックはキャッチしてジャーマンスープレックス、ラリアートで反撃した。笹村もデスバレーボム、フットスタンプ