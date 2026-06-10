ボクシング・アマチュア９冠の藤木勇我（１８＝大橋）が１０日、東京・後楽園ホールで行われた５９・９キロ契約６回戦でプロデビューし、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位ウィラ・ミカム（２８＝タイ）に２ラウンド（Ｒ）２分５秒ＴＫＯで勝利し、「必ず世界チャンピオンになります」と宣言した。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）以来となる高校生での全日本選手権制覇などアマチュ