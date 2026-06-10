ソフトバンクは１０日の阪神戦（みずほペイペイ）に６―２で逆転勝ちを収め、連勝を「４」に伸ばした。先発の松本晴が５回２失点と粘りの投球を見せると打線は柳田の８号ソロ、近藤の２打席連続弾で試合をひっくり返した。試合後、小久保監督は自軍の先発左腕に対して「次の登板の約束はできないかもしれない」と手厳しい評価を下した。「よく２点で収まったなというのが正直なところ」と口にした上で、試合のポイントに挙げた