暑い季節になると、みずみずしいフルーツを使ったスイーツが恋しくなりますよね。そんな夏の気分にぴったりな新作が、クリスピー・クリーム・ドーナツから期間限定で登場します。スイカ、ピーチ、パイナップルをモチーフにしたドーナツは、見た目の可愛らしさはもちろん、爽やかな味わいも魅力。冷やして楽しめる夏向けドーナツで、ひと足早く涼やかなスイーツタイム