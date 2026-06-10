◇プロボクシング54.0キロ契約8回戦坂井優太《TKO7回47秒》フローイラン・サルダール（2026年6月10日東京・後楽園ホール）アマ7冠で日本バンタム級3位の坂井優太（21＝大橋）が元東洋太平洋バンタム級王者フローイラン・サルダールに（37＝フィリピン）に7回TKO勝ちし、デビュー8連勝を飾った。遠い距離から切れ味抜群の右ジャブを飛ばした。2回には一瞬の隙をついて強烈なワンツーを決めると、接近戦では左ショートでダ