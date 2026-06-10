最大震度７を観測した２０２４年の能登半島地震で、大きな被害を受けた石川県輪島市の伝統工芸品「輪島塗」。その再生を支援しようと、サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場する日本代表の田中碧選手（２７）が、輪島塗の職人が装飾したすね当て（レガーズ）を携えてＷ杯に臨む。田中選手は「勇気を受け取ってほしい」と復興への願いとともに最高の景色を目指す。（木口慎太郎）輪島塗の技法を生かし、黒地