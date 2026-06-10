◇交流戦オリックス8―4ヤクルト（2026年6月10日京セラD大阪）オリックス・曽谷が自身2度目、今季初の完投勝利を飾った。「ゴロアウトも多かったですし、コースをしっかりつけていた。（若月）健矢さんのリードをしっかり頭で考えて、何のために（サインが）出されているのか、そういうことを整理して投げることができた」5回までは完全投球の好投。125球の熱投で、最後までマウンドを守り抜いた。岸田監督も「8回に