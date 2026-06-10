ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介（73）と女優芳本美代子（57）がダブル主演主演する舞台「喝采〜『イヴの総て』より〜」が10日、東京・豊洲シビックセンターホールで上演された。2人の舞台共演は14年ぶり。1990年（平2）の「阿国」、91年の「夏の夜の夢」、02年の「ジンジャーブレッド・レディ」、12年の「四谷怪談」次いで5回目だ。池畑が演じるマーゴは喝采と名声を欲しいままにする大女優。芳本扮する野心満々の若手女優イ