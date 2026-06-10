老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、生活保護を受けている場合の年金についてです。 Q：生活保護を受けていますが、これから受け取る年金の受給額は収入になるのですか？「現在、生活保護を受けてい