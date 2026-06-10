映画『Whalefall（原題）』が、『クジラに落ちた男』の邦題で10月に全国公開されることが決定。あわせて特報映像とティザーポスターが公開された。 参考：ザック・クレッガー監督の映画『バイオハザード』10月9日公開へ2種のティザーポスターも 本作は、巨大マッコウクジラに呑み込まれた青年の極限状態での脱出サバイバルを描く、ピューリッツァー賞受賞作家ダニエル・