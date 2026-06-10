B'zが日本テレビ系サッカーテーマソングとして書き下ろした新曲『完全無欠』が、10日発表の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、1位に初登場しました。B'zは、2025/1/27付での『鞭』以来、自身通算5作目のデジタルシングル1位獲得となりました。『完全無欠』の初週ダウンロード数は1.5万DLでした。『FIFAワールドカップ2026』は、6月11日にメキシコシティで開幕戦が行われます。オリコン調べ（2026/6/15付）