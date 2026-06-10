UHB（北海道文化放送）は12日のプロ野球中継「みんスポBASEBALL日本ハム対中日」の解説者が、中日などで活躍した山崎武司氏（57）からプロ野球史上最多407セーブを記録した元中日・岩瀬仁紀氏（51）に変更になったと発表した。10日、スポーツ中継の公式X（旧ツイッター）アカウント「みんスポ」で報告した。「解説者変更のお知らせ】」として投稿。「6月12日(金)『みんスポBASEBALL日本ハム対中日』の解説は山崎武司さんから岩