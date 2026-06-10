10日の衆議院法務委員会で、有田芳生議員は再審法改正をめぐる質疑の中で、冤罪事件がなぜ起きるのかについて平口法務大臣に質問した。【映像】有田議員「大臣のお父さんお母さんが聞いても分かるように」有田議員は、前日の参考人質疑で袴田巖さんの姉・秀子さんが証言したことに触れたうえで「なぜ冤罪事件が起きてきたのか」について質問、その上で「わかりやすい言葉で語っていただきたい」と求め、作家の井上ひさしさんの