タブレット端末などを活用した「デジタル教科書」を紙のものと同様に、正式な教科書と位置付ける改正法が成立しました。改正学校教育法は、午前の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立しました。学習内容を紙に記した現在の教科書に加え、デジタル化したものも正式な教科書とすることが柱で、義務教育段階で無償配布の対象となります。学習指導要領の改訂にあわせ2030年度から導入を目指す方針で、学校側が「デジタル教科