プロボクシング・大橋ジムのホープが集結し「Ｒｉｓｉｎｇｓｔａｒｓｏｆｔｈｅｂｏｘｉｎｇｗｏｒｌｄ」と銘打たれた１０日の興行「フェニックスバトル１５７」（後楽園ホール）では、メインイベントでアマチュア９冠の「ザ・キング」藤木勇我（１８）が２回ＴＫＯ勝利を飾った。セミファイナルではアマ７冠・坂井優太（２１）が７回ＴＫＯ勝ち。アマ６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）、弟の高校３冠「ザ・ド